तापसी पन्नू की 'थप्पड़' का ट्रेलर देख जागी महिला, बोलीं- पति के खिलाफ दर्ज कराऊंगी मारपीट की शिकायत...देखें Video

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) की फिल्म 'थप्पड़ (Thappad)' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही यह अपनी कहानी को लेकर लगातार सुर्खियों में है. इस फिल्म के जरिए तापसी पन्नू (Thappad Trailer) महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा जैसी घटनाओं के प्रति जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही हैं. 'थप्पड़' के ट्रेलर को देख जहां सभी हैरान हैं, वहीं, सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में घरेलू हिंसा से पीड़ित एक महिला अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है.

This brought tears in my eyes..... how many of us are going through it silently day in and day out. No ‘majboori' is big enough to live a life of toxicity. I am hoping she does SOMETHING about it n not take it silently anymore. #Thappad “IT IS NOT OK” https://t.co/ye8AK65lmS