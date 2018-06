Zingaat गाने का ट्विटर पर जमकर उड़ रहा मजाक, यूजर्स बोले- 'पागल है क्या...'

खास बातें 'धड़क' का गाना हुआ रिलीज 'झिंगाट' सॉन्ग का उड़ा मजाक जाह्नवी-ईशान का जोरदार डांस

The Marathi lyrics still play in my mind! 🙄 #Zingaatpic.twitter.com/eyzGL27CS5 — FilterCopy (@filtercopy) June 27, 2018

बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहीं जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की आने वाली फिल्म 'धड़क' का दूसरा गाना 'झिंगाट' रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया. डायरेक्टर करण जौहर मराठी की सुपरहिट फिल्म 'सैराट' की हिंदी रीमेक अपने धर्मा प्रोडक्शन के बैनरतले बनाई है. गाना के रिलीज होने के बाद ट्विटर पर कई रिएक्शन्स आए. जहां ज्यादातर लोग इस गाने के हिंदी वर्जन को एन्जॉय किया तो कई ऐसे भी हैं, जिन्हें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. 'सैराट' के पॉपुलर गाने 'झिंगाट' को 'धड़क' में रीक्रिएट किया गया है. गाने को हू-ब-हू उसी अंदाज में फिल्माया गया है.ट्विटर पर इस गाने का काफी मजाक भी बनाया जा रहा है. कोई मीम बनाकर फोटो और वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो किसी ने अपने कमेंट के जरिए 'झिंगाट' गाने पर निजी राय दी.बता दें गाने में जश्न का माहौल है, जाह्नवी घर की बालकनी पर नाचती दिख रही हैं, जबकि ईशान आंगन में ठुमके लगा रहे हैं. दोनों स्टार्स आंखों-आखों में इशारे करते दिखाई दे रहे हैं. गाने के आखिर में कपल लिप-लॉक करता नजर आ रहा है. 'धड़क' में 'सैराट' का सुपहिट सॉन्ग 'झिंगाट' को पिरोया गया है और इसे हिंदी दर्शकों के मुताबिक पेश किया जाएगा.

'झिंगाट' सॉन्ग को अजय-अतुल ने तैयार किया है जबकि लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य की हैं. ये गाना ऑफबीट और कॉमर्शियल दोनों ही है. इस गाने में जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर कमाल के नजर आ रहे हैं और उन्होंने बेहतरीन डांस भी किया है.'सैराट' नागराज मंजुले की 2017 की सुपरहिट फिल्म है. 'सैराट' का 'झिंगाट' सॉन्ग जबरदस्त हिट रहा है और हर पार्टी में इसे सुना जा सकता है. इस सॉन्ग को 11 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है. शशांत खेतान निर्देशित फिल्म 'धड़क' 20 जुलाई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी. करण जौहर के धर्मा प्रोडक्शन और जी स्टूडियो मिलकर फिल्म को बना रहे हैं. 'धड़क' में जाह्नवी कपूर के काम को लेकर सबकी नजरें हैं.