AIIMS PG 2019 Result: एम्स पीजी एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट इस Direct Link से करें चेक

खास बातें एम्स पीजी एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है. उम्मीदवार रिजल्ट aiimsexams.org पर जाकर चेक कर सकते हैं. परीक्षा 18 नवंबर 2018 को आयोजित की गई थी.

AIIMS PG 2019 Entrance Exam Result इन स्टेप्स से करें चेक

ऑल इंडिया इंस्‍टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने पीजी 2019 में एडमिशन के लिए हुई एंट्रेस परीक्षा का रिजल्ट (AIIMS PG 2019 Result) जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपना रिजल्ट (AIIMS PG 2019 Entrance Exam Result) ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.org पर जाकर चेक कर सकते हैं. एम्स पीजी एंट्रेस परीक्षा (AIIMS PG Entrance Exam) 18 नवंबर 2018 को आयोजित की गई थी. परीक्षा एम्स नई दिल्ली, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में एडमिशन के लिए आयोजित की गई थी. एंट्रेस परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन सीट आवंटन/काउंसिलिंग के योग्य हैं. जिन उम्मीदवारों को नाम रिजल्ट लिस्ट में नहीं है, वे 26 नवंबर के बाद अपनी रैंक और परसेंटाइल एम्स की वेबसाइट aiimsexams.org पर लॉगिन कर चेक कर पाएंगे.उम्मीदवार AIIMS PG Result चेक करने के लिए एम्स की वेबसाइट aiimsexams.org पर जाएं.वेबसाइट पर दिए गएResult Notification No.-129/2018- Result for the AIIMS PG Entrance Examination for Jan 2019 Session के लिंक पर क्लिक करें.आपकी स्क्रीन पर रिजल्ट की पीडीएफ फाइल आ जाएगी.आप अपना रोल नंबर पीडीएफ में चेक कर सकते हैं.उम्मीदवार बस एक क्लिक में एंट्रेस परीक्षा का रिजल्ट चेक कर सकते हैं. रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें.