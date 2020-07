CBSE 12वीं में 600 में से 600 नंबर लाने वाली टॉपर दिव्यांशी जैन ने बताया- प्रार्थना के साथ हर दिन की कड़ी मेहनत

दिव्यांशी जैन लखनऊ शहर के नवयुग रेडियंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा हैं. अपनी इस सफलता के बारे में बात करते हुए दिव्यांशी ने कहा, "मैं हर दिन प्रार्थना करती थी, लेकिन मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई भी की. मैंने प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग नोट्स बनाए और यह भी सुनिश्चित किया कि ये नोट्स छोटे हों, ताकि मैं लेसन को कम समय में बेहतर तरीके समझ सकूं. "

Divyanshi Jain, a 12th Standard student from Lucknow scored 100% marks in her Central Board of Secondary Education (CBSE) Board examination. She says, "In future, I would like to do research in history as a subject and learn more about our country's past." pic.twitter.com/IXAjGgr4o0