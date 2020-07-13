CBSE 12th Result 2020: 12वीं का रिजल्ट जारी होते ही सोशल मीडिया पर वायरल फनी Memes, स्टूडेंट्स बोले- जिंदगी बदल दी

CBSE 12th Result 2020: सोशल मीडिया पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं.

CBSE 12th Result 2020: 12वीं का रिजल्ट जारी होते ही सोशल मीडिया पर वायरल फनी Memes, स्टूडेंट्स बोले- जिंदगी बदल दी

CBSE 12वीं का रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं.

नई दिल्ली:

CBSE 12th Result 2020: सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं क्लास (CBSE Board 12th Result) का रिजल्ट जारी कर दिया है. परिणामों की घोषणा के बाद CBSE ने पोस्ट-रिजल्ट काउंसलिंग ( CBSE Post Result Counselling) की सुविधा की जानकारी भी साझा कर दी है. सीबीएसई बोर्ड ने 26 जून को स्प्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बताया था कि बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा और आज 13 जुलाई के दिन सीबीएसई ने 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल 12वीं क्लास में कुल 88.78 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं. 12वीं क्लास का रिजल्ट तो जारी हो गया है लेकिन ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से स्टूडेंट्स को रिजल्ट देखने में मुश्किलें हो रही हैं.

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इसी बीच सोशल मीडिया पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं. आइए आपको दिखाते हैं रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर कैसे-कैसे मीम्स छाए हुए हैं. 


 

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लड़कियों ने मारी बाजी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 12वीं में इस बार भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है. लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों की तुलना में 5.96 प्रतिशत अधिक रहा.  सीबीएसई द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस वर्ष 12वीं कक्षा में परीक्षार्थियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 88.78 रहा जो पिछले साल से 5.38 प्रतिशत ज्यादा है. 2019 में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 83.40 रहा था. 

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