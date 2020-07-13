CBSE 12th Result 2020: 12वीं का रिजल्ट जारी होते ही सोशल मीडिया पर वायरल फनी Memes, स्टूडेंट्स बोले- जिंदगी बदल दी

CBSE 12th Result 2020: सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं क्लास (CBSE Board 12th Result) का रिजल्ट जारी कर दिया है. परिणामों की घोषणा के बाद CBSE ने पोस्ट-रिजल्ट काउंसलिंग ( CBSE Post Result Counselling) की सुविधा की जानकारी भी साझा कर दी है. सीबीएसई बोर्ड ने 26 जून को स्प्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान बताया था कि बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिया जाएगा और आज 13 जुलाई के दिन सीबीएसई ने 12वीं क्लास का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस साल 12वीं क्लास में कुल 88.78 फीसदी स्टूडेंट्स पास हुए हैं. 12वीं क्लास का रिजल्ट तो जारी हो गया है लेकिन ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से स्टूडेंट्स को रिजल्ट देखने में मुश्किलें हो रही हैं.
इसी बीच सोशल मीडिया पर सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर कई मीम्स वायरल हो रहे हैं. आइए आपको दिखाते हैं रिजल्ट जारी होने के बाद सोशल मीडिया पर कैसे-कैसे मीम्स छाए हुए हैं.
CBSE Students waiting for 15 july for result..— Sarcastic_Engineer (@SarcasticEngin4) July 13, 2020
But CBSE released it in 13 july
Le Students:-#cbseresults2020pic.twitter.com/mIdGKXXHFW
No one— Mannat (@thandrakhleyar) July 13, 2020
CBSE website after results-#cbseresults2020pic.twitter.com/ndSLzDXKt5
Toppers when they came to know that there will be no merit list #cbseresults2020pic.twitter.com/PrVnr1XyZB— Ekta Gaur (@EktaGaur15) July 13, 2020
#cbseresults2020 announced— Sarthak ???????? (@kaun_sarthak) July 13, 2020
Students getting phone calls from relatives be like : pic.twitter.com/h66Q2Bq0iN
#cbseresults2020 Announced !!— AWM_KAR ???????? (@Kal_se_padhunga) July 13, 2020
Relatives from Nowhere :- pic.twitter.com/dzPVGpm0Xi
CBSE has announced the results of class XII. #cbseresults2020— The Sculpture (@_theSculpture) July 13, 2020
Relatives right now : pic.twitter.com/jgdbnxRZ2i
लड़कियों ने मारी बाजी
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) 12वीं में इस बार भी लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है. लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों की तुलना में 5.96 प्रतिशत अधिक रहा. सीबीएसई द्वारा जारी बयान के अनुसार, इस वर्ष 12वीं कक्षा में परीक्षार्थियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 88.78 रहा जो पिछले साल से 5.38 प्रतिशत ज्यादा है. 2019 में कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 83.40 रहा था.