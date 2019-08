CBSE ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के पेपर पैटर्न में किए ये बड़े बदलाव, आसान होगा एग्जाम, आएंगे अच्छे नंबर

सीबीएसई (CBSE) ने 2020 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी है. सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के पेपर पैटर्न में बदलाव किया है. सीबीएसई बोर्ड (CBSE Board) परीक्षा 2020 का पैपर आसाना होने वाला है. CBSE ने ट्वीट कर जानकारी दी कि 10वीं और 12वीं के विषयों में डिस्क्रिपटिव क्वेश्चन की संख्या कम की गई है. कक्षा 10 (CBSE Class 10) के कई विषयों में डिस्क्रिपटिव क्वेश्चन की संख्या कम कर दी गई है. हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान और संस्कृत जैसे विषयों के लिए डिस्क्रिपटिव क्वेश्चन की संख्या कम कर दी गई है. इसका असर ये होगा कि छात्रों को बिना तनाव के अधिक रचनात्मक उत्तर लिखने के लिए सोचने का समय मिलेगा.

#CBSE 2020 exam pattern change brings cheers to students:Number of descriptive questions reduced for class X including Hindi, Eng. Sc. Maths,https://t.co/phbRmjWHfY.Home Sc. Skt.This means, students will get time to think,write more creative answers, of course,without any stress — CBSE HQ (@cbseindia29) August 20, 2019

वहीं, 12वीं में भी ऐसा ही किया गया है. 12वीं में मैथ्‍स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स,बिजनेस स्टडीज विषयों में डिस्क्रिपटिव क्वेश्चन की संख्या घटाई गई है. डिस्क्रिपटिव क्वेश्चन की संख्या कम होने का अर्थ है कि पेपर कम लंबा और कम समय लेने वाला होगा जैसे पहले हुआ करता था.

#CBSE 2020 exam pattern change brings cheer to students: No.of descriptive questions reduced for classXII including Maths,Phys., Chem.,Acc.,B.Studies, Eco.Psycho, Socio, https://t.co/soLHkGjpkh. It means students will get time to think,write more creative answers without stress. — CBSE HQ (@cbseindia29) August 20, 2019

साथ बोर्ड ने सभी विषयों में 20 अंक प्रैक्टिकल/आंतरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए हैं. सीबीएसई द्वारा किए गए इन बदलावों से स्टूडेट्स को बड़ी राहत मिली है और अब वे रट्टा मारने के बजाय सब्‍जेक्‍ट को अच्छे से समझने पर फोकस कर सकेंगे.

#CBSE 2020 exam pattern change brings cheer to students: 20 marks practicals/internal assessments in all subjects will make learning fun. Students will understand, recall and apply knowledge instead of just cramming. @DDNewsLive@PIB_India@DrRPNishank@PIBHindi@PTI_News — CBSE HQ (@cbseindia29) August 20, 2019

