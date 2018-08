DU 8th Cut Off 2018: दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी की आंठवी कट ऑफ, जानिए कितने अंकों पर मिलेगा एडमिशन

खास बातें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने आंठवी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है. आंठवी कट ऑफ के आधार पर आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं स्टूडेंट्स डीयू की वेबसाइट du.ac.in पर जाकर कट ऑफ देख सकते हैं.

Delhi University ने आंठवी कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी है. अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए जारी की गई आंठवी कट ऑफ (Du 8th Cut Off) के आधार पर आरक्षित वर्ग (एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्लयूडी, कश्मीरी विस्थापित) के स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं. 8th Cut OffList के आधार पर स्टूडेंट्स 13 अगस्त तक एडमिशन (du admission) ले सकते हैं. अभी भी कई कॉलेजों में आरक्षित वर्ग के स्टूडेंट्स बीकॉम, बीकॉम ऑनर्स, ईको ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं. बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स में एडमिशन के लिए 83.25 फीसदी कट ऑफ गई है.जबकि किरोड़ीमल कॉलेज में बीकॉम में ओबीसी के लिए कटऑफ 93 फीसदी , बीकॉम ऑनर्स के लिए 91.75 फीसदी , एससी के लिए बीकॉम में 89.25 फीसदी और बीकॉम ऑनर्स में 84 फीसदी कटऑफ गई है. आपको बता दें कि DU 7th Cut Off लिस्ट 4 अगस्त को जारी की गई थी. 7वीं कटऑफ (DU Cut Off) के आधार पर 6, 7 और 8 अगस्त को एडमिशन हुए थे.

Eighth Cut off 2018 - Special Drive दिखेगास, अब आप Arts & Commerce Cut off या Science Cut off पर क्लिक करें.

स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट du.ac.in पर जाएं.होमपेज पर आपको Cut-off 2018- Undergraduate Admissions के सेक्शन मेंआंठवी कट ऑफ लिस्ट की पीडीएफ आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी.