DU Cut Off 2019: दिल्ली यूनिवर्सिटी में तीसरी कट-ऑफ के आधार पर 11 जुलाई तक होंगे एडमिशन, देखें लिस्ट

खास बातें डीयू की तीसरी कट-ऑफ जारी हो गई है. हिंदू कॉलेज में अर्थशास्त्र ऑनर्स की कट-ऑफ 98 फीसदी गई है. आज से एडमिशन शुरू हो गए हैं.

DU Cut Off 2019: दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) ने तीसरी कट-ऑफ लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट du.ac.in पर जारी कर दी है. हिंदू कॉलेज में सबसे ज्यादा कट-ऑफ (DU Cut Off List) अर्थशास्त्र ऑनर्स की 98 फीसदी गई है. तीसरी कटऑफ (DU Third Cut Off) के मुताबिक यूनिवर्सिटी के आधे से ज्यादा कॉलेजों में आर्ट्स के अधिकतर पाठ्यक्रमों में सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन बंद हो गए हैं. हंसराज कॉलेज में बीए ऑनर्स अर्थशास्त्र में सामान्य वर्ग के लिए 97.75 फीसदी की कट-ऑफ गई है. लेडी श्रीराम कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में सामान्य वर्ग के लिए 97.75 फीसदी कट-ऑफ गई है. वहीं बीएसी ऑनर्स मैथमेटिक्स में सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स को 96.25 फीसदी पर एडमिशन मिलेगा. शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ एप्लाइड साइंसेज ऑफ वुमेन में सबसे ज्यादा बीए (ऑनर्स) साइकोलॉजी की कट-ऑफ 94.75 फीसदी गई है.

शहीद भगत सिंह में बीकॉम (ऑनर्स) की कट-ऑफ 96.25 गई है. जबकि बीए (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स की कट-ऑफ 96.5 गई है. किरोड़ीमल कॉलेज में सबसे ज्यादा बीए (ऑनर्स) इंग्लिश की कट-ऑफ 96 फीसदी रही. वहीं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सबसे ज्यादा बीकॉम (ऑनर्स) की कट-ऑफ 97.75 गई है.



DU Third Cut Off List 2019: डायरेक्ट लिंक से देखें



DU Cut Off 2019 Science देखने के लिए क्लिक करें.

DU Cut Off 2019 Arts & Commerce देखने के लिए क्लिक करें.

DU Cut Off 2019 BA (Prog) देखने के लिए क्लिक करें.

बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में तीसरी कट-ऑफ (DU Cut Off list 2019) के आधार पर 9 जुलाई से 11 जुलाई तक एडमिशन होंगे. स्टूडेंट्स को एडमिशन के लिए मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे.

