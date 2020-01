India Post GDS Result: इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के रिजल्ट पर दी ये जानकारी

India Post GDS Result: इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक (India Post Gramin Dak Sevak) के पदों पर हुई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट (India Post GDS Result 2019) कई रीजन के लिए अभी तक जारी नहीं हो पाया है. ऐसे में उम्मीदवार इंडिया पोस्ट से ट्विटर पर रिजल्ट की जानकारी मांग रहे हैं. एक उम्मीदवार ने ट्विटर पर इंडिया पोस्ट (India Post) से पूछा- ''सर बिहार जीडीएस का रिजल्ट कब आएगा, कृपया जवाब दें.'' इंडिया पोस्ट ने उम्मीदवार के सवाल का जवाब देते हुए लिखा, ''डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य जारी है और कोई डेवलपमेंट, रिजल्ट आदि जीडीएस के ऑनलाइन पोर्टल पर जारी किया जाएगा.''

The work of documents verification is in progress and any development, results etc will be available on GDS Online Portal.