Maharashtra Board HSC Result 2018: Maharashtra board HSC result की घोषणा हो गई है. इस साल 12वीं में कुल 88.41फीसदी स्‍टूडेंट पास होने में सफल रहे. कोंकण डिविजन का रिजल्‍ट सबसे अच्‍छा रहा, जबकि नासिक में पासिंग पर्संटेज सबसे खराब है. हर बार की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है. जहां 12वीं में 92.36 फीसदी लड़कियां पास हुईं हैं वहीं लड़कों का पासिंग पर्संटेज 85.23 फीसदी रहा. बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट mahresult.nic.in और result.mkcl.org पर दोपहर 1 बजे रिजल्‍ट उपलब्‍ध होगा.इससे पहले कई बार रिजल्‍ट की तारीखों को लेकर अफवाहें उड़ी थीं और बोर्ड की ओर से इस पर सफाई भी दी गई थी. लेकिन आखिरकार आज रिजल्‍ट आ गया. अभी सिर्फ प्रेस कॉन्‍फ्रेंस में रिजल्‍ट आया है. आधिकारिक वेबसाइट पर थोड़ी देर में रिजल्‍ट उपलब्‍ध होगा. जो स्‍टूडेंटमें सफल होंगे वे आगे ग्रेजुएशन कोर्स के लिए एप्‍लाई कर सकते हैं. उम्‍मीद है कि रिजल्‍ट की घोषणा के साथ ही मुंबई यूनिवर्सिटी एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर देगी.

