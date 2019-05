MJPRU Result 2019: जारी हुआ UP B.Ed JEE, mjpru.ac.in और upbed2019.in पर यूं करें चेक

खास बातें बीएड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. बीएड परीक्षा MJPRU ने आयोजित की थी. बी.एड. प्रवेश परीक्षा 15 अप्रैल, 2019 को आयोजित की गई थी.

MJPRU Result 2019: महात्मा गांधी महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली ने यूपी बीएड जेइइ 2019 का रिजल्ट (UP B.Ed JEE Result) जारी कर दिया है. उम्मीदवारों का रिजल्ट (UP B.Ed Result) MJPRU की आधिकारिक वेबसाइट www.mjpru.ac.in. और upbed2019.in पर जारी किया गया है. उम्मीदवार इन वेबसाइट्स पर जाकर ही अपना रिजल्ट (UP B.Ed Result 2019) चेक कर सकते हैं. UP BEd JEE 2019 परीक्षा का आयोजन 15 अप्रैल 2019 को किया गया था. हालांकि UP BEd JEE परीक्षा का आयोजन पहले 11 अप्रैल 2019 को होना था लेकिन चुनावों के कारण परीक्षा की तारीख में बदलाव किया गया. इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 11 फरवरी 2019 से 11 मार्च 2019 तक चली थी. UP BEd Result 2019 घोषित होने के बाद अब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी. ऑनलाइन काउंसलिंग की संभावित तारीख 1 से 30 जून 2019 है. यूपी बीएड जेईई परीक्षा 2019 B.ed में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए एक राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है. यह परीक्षा महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय (MJPRU), बरेली द्वारा आयोजित की जाती है. राज्य स्तर पर बी.एड. प्रवेश परीक्षा 15 अप्रैल, 2019 को आयोजित की गई थी प्रवेश परीक्षा में उम्मीदवारों के अंक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तय करते है.



UP B.Ed JEE Result 2019, MJPRU Result 2019 ऐसे करें चेक



स्टेप 1: उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए UP B.Ed. result के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब मांगी गई जानकारी भरकर सबमिट करें.

स्टेप 4: आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.

स्टेप 5: भविष्य के लिए आप रिजल्ट का प्रिट ऑउट भी लें सकते हैं.

