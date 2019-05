RRB ALP Aptitude Test: जारी हुई एप्टीट्यूड टेस्ट की तारीख, शहर और अन्य जानकारी, यहां डायरेक्ट लिंक से करें चेक

रेलवे भर्ती बोर्ड (Railway Recruitment Board) ने असिस्टेंट लोको पायलेट एप्टीट्यूड टेस्ट की एग्जाम डिटेल (RRB ALP Exam Date & City) जारी कर दी है. इसके साथ ही RRB ने एएलपी के उम्मीदवारों का स्कोर और एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए पास होने वाले उम्मीदवारों की रिवाइज्ड लिस्ट भी जारी की है. RRB ALP Aptitude test 10 मई को आयोजित किया जाएगा. उम्मीदवार परीक्षा शहर और अन्य जानकारी अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. उम्मीदवारों को एग्जाम डिटेल (RRB ALP Aptitude Test Details) चेक करने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करना होगा. एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए ए़डमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले जारी किया जा सकता है. बता दें कि आरआरबी एएलपी सेकंड स्टेज परीक्षा का रिजल्ट 6 अप्रैल जारी किया गया था. सेकंड स्टेज में पास होने वाले उम्मीदवार एप्टीट्यूड टेस्ट दे पाएंगे.

उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर सीधे लॉग इन कर सभी डिटेल चेक कर सकते हैं.

RRB ALP Aptitude Test Date, City

इसके अलावा उम्मीदवार नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलों कर भी एप्टीट्यूड टेस्ट से संबंधित हर जानकारी चेक कर सकते हैं.



RRB ALP Aptitude Test Exam City और अन्य डिटेल ऐसे कर पाएंगे चेक

स्टेप 1: उम्मीदवार एप्टीट्यूड टेस्ट की डिटेल चेक करने के लिए अपने रीजन की आरआरबी वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए CEN-01/2018 - Click here to view your Exam date & City Intimation advice and to download your free travel pass(If Applicable),Revised score and Revised Short list status for Aptitude test (ALP & Technicians Posts) के लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें.

स्टेप 4: आपकी एग्जाम डिटेल स्क्रीन पर आ जाएगी.

स्टेप 5: आप इसका प्रिंट ऑउट ले सकते हैं.

