RRB MI Exam Admit Card 2020: जारी हुए एडमिट कार्ड, इस लिंक से डायरेक्ट करें डाउनलोड

आरआरबी एमआई परीक्षा 2020 अनुसूची के अनुसार, कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) 15 दिसंबर 2020 से 18 दिसंबर 2020 (4 दिन) प्रति दिन दो पारियों में आयोजित किया जाएगा. परीक्षा कोविड -19 से संबंधित सभी निर्देशों / दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाएगी.

इसके अलावा, लगभग 1.4 लाख रिक्त पदों को भरने के लिए 15 दिसंबर, 2020 से शुरू होने वाली मेगा भर्ती के लिए देश भर के विभिन्न शहरों में 2.44 करोड़ से अधिक उम्मीदवार दिखाई देंगे.

RRB MI Admit Card 2020: जानें- कैसे करें आवेदन

स्टेप 1- सबसे पहले RRB रीजनल वेबसाइट पर जाएं.

स्टेप 2-"Login to view & Download your e call letter, Exam City & Date intimation slip, view Mock Link & raise any query on Help Desk" लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3- रजिस्ट्र्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरकर और सबमिट करें.

स्टेप 4-RRB MI Admit Card 2020 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखने लगेगा.

स्टेप 5- भविष्य के लिए प्रिंटआउट ले लेना न भूलें.