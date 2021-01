Schools In Gujarat Reopen: गुजरात में 10वीं और 12वीं के लिए आज से खुले स्कूल, इन नियमों का सख्ती से किया गया पालन

Schools reopened throughout Gujarat, following govt mandated SoPs. Students of classes 10 &12 will attend. Masks & sanitisation made compulsory. 10-15 teams made to conduct inspection drives in schools to check for upkeep of COVID protocols: Ahmedabad District Educational Officer https://t.co/OhxN06zL4q pic.twitter.com/xydeVdQyYK

इस बारे में जानकारी देते हुए अहमदाबाद जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा, "सरकार द्वारा जारी एसओपी का पालन करते हुए पूरे गुजरात में स्कूल फिर से खुल गए हैं. कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्र क्लास अटेंड करेंगे. मास्क पहनना और सैनिटाइज करना सभी के लिए अनिवार्य है. 10-15 टीमों को स्कूलों में COVID प्रोटोकॉल का रखरखाव के पालन की जांच करने के लिए बनाया गया है. "

Gujarat: Schools reopen for classes 10 & 12 in Ahmedabad post COVID19 lockdown



"Children will come back to school after 10 months. We've divided students into batches with each class holding only 10 students. This is to follow COVID protocols," says academic director of a school