वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता में भारत ने रचा इतिहास, श्वेता रतनपुरा बनीं मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला

वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता (World Skills Event) में भारत की श्वेता रतनपुरा (Shweta Ratanpura) ने मेडल जीतकर इतिहास रचा है. श्वेता (Shweta Ratanpura) ने रूस के कजान में आयोजित हुए 45वें वर्ल्ड स्किल्स इवेंट (World Skills Kazan 2019) में कांस्य पदक जीता है. उन्हें यह मेडल ग्राफिक डिजाइन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मिला है. कौशल विकास मंत्रालय ने श्वेता की इस उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई दी है. कौशल विकास मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी की है. वहीं, MESC INDIA ने ट्वीट कर लिखा, ''सुश्री श्वेता रतनपुरा और मेंटर श्री सतीश नारायणन को कौशल में उनकी विजयी जीत के लिए बधाई. प्रति योगिता के प्रति आपकी अध्यक्षता और ईमानदारी ने दुनिया भर में कई लोगों को प्रेरित किया है.'' इस ट्वीट को कौशल विकास मंत्रालय ने रिट्वीट किया है.

Congratulations Ms. #Shweta_Ratanpura & mentor Mr. Sathish Narayanan for their triumphant win at the @WorldSkillsKZN in the skill #GraphicDesignTechnology.

Your preserverance and sincerity towards the competition has inspired many around the world. pic.twitter.com/leTPBm4lyK