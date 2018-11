SSC Result 2017: SI, ASI परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे करें चेक

खास बातें सब-इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर परीक्षा का रिजल्ट जारी. परीक्षा के रिजल्ट ssc.nic.in पर जारी किए गए हैं. र्ती परीक्षा कम्प्यूटर बेस्ड हुई थी.

स्टाफ सर्विस कमिशन (SSC) ने Delhi Police और सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्सेज (CAPF) में सब-इंस्पेक्टर और CISF में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पदों पर 2017 में हुई परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा का रिजल्ट (SSC Result) एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किए गए हैं. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी वे अपना रिजल्ट एसएससी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. एसएससी ने इन पदों पर परीक्षा 1 जुलाई 2017 से 7 जुलाई 2017 तक आयोजित की थी. भर्ती परीक्षा कम्प्यूटर बेस्ड हुई थी. बता दें कि पेपर नंबर 1 का रिजल्ट 6 सितंबर 2017 को जारी हुआ था. दूसरा पेपर 15 दिसंबर 2017 को आयोजित किया गया था और इसका रिजल्ट 29 जनवरी, 2018 को जारी हुआ था.स्टेप 1: उम्मीदवार अपना रिजल्ट चेक करने के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.स्टेप 2: वेबसाइट पर दिए गए FINAL RESULT OF SI IN DELHI POLICE, CAPFs AND ASI IN CISF EXAMINATION, 2017 के लिंक पर क्लिक करें.स्टेप 3: अब आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ आएगी.स्टेप 4: आप इसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं.