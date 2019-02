UP Board Exam 2019: एग्जाम के दिन नहीं रखा इन बातों का ध्यान तो हो सकते हैं फेल

UP Board Exam: कुल 58 लाख 6 हजार 922 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे.

यूपी बोर्ड (UP Board) की हाईस्कूल और इंटरमीडियट की परीक्षाएं (UP Board 10th, 12th Exam) 7 फरवरी से शुरू हो रही है. यूपी बोर्ड की परीक्षा (UP Board Exam 2019) में कुल 58 लाख 6 हजार 922 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे. उच्च शिक्षा मंत्री उपमुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि परीक्षाओं के लिये कुल 8354 विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है. परीक्षाओं को नकलविहीन बनाने के लिये सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरे और ‘वॉयस रिकॉर्डर' लगाये गये हैं. कई बार स्टूडेंट्स अच्छी तैयारी के बाद भी अच्छे नंबर नहीं ला पाते क्योंकि एग्जाम हॉल में परीक्षा देते वक्त वे कुछ गलतियां कर देते हैं. छोटी से छोटी गलती आपकी परीक्षा को खराब कर सकती है. ऐसे में आज हम आपको उन बातों के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आपको एग्जाम के दिन और एग्जाम देते समय ध्यान रखना है.

1. परीक्षा केंद्र समय से पहले पहुंचे

पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 8 बजे से शुरू होगी. लेकिन आप कोशिश करें की परीक्षा केंद्र 7:30 तक पहुंच जाएं. इसका फायदा ये होगा कि आपको अपने एग्जाम हॉल और सीट देखने का समय मिल जाएगा और आप केंद्र पर जल्दी पहुंचर रिवीजन भी कर सकते हैं.

2. एडमिट कार्ड और पेन ले जाना न भूलें

घर से निकलने से पहले एक बार चेक कर लें कि आपने एडमिट कार्ड (UP Board Admit Card) रखा है या नहीं. एडमिट कार्ड और पेन ले जाना न भूलें. पेन तो आप किसी से मांग भी सकते हैं, लेकिन बिना एडमिट कार्ड के आपको एग्जाम हॉल में प्रवेश नहीं मिलेगा.



3. परीक्षा केंद्र न ले जाए ये चीजें

परीक्षा केंद्र और एग्जाम हॉल में मोबाइल, घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नोट पैड, नोट बुक और किताब आदि लेकर न जाएं.

4. पेपर को ध्यान से पढ़े

एग्जाम हॉल में जब आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाए तो सबसे पहले 15 मिनट उसे अच्छे से पढ़ ले. बता दें कि पेपर पढ़ने के लिए अलग से आपको 15 मिनट दिए जाएगें.

5. आसान और जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें पहले करें

पेपर के सबसे आसान सवाल और जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं, उन्हें पहले करें. जो क्वेश्चन नहीं आता है उसे पहले करने में समय खराब न करें. ऐसा करने से जो सवाल आपको आते हैं, वो भी छूट सकते हैं.



