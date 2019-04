UP Board Result 2019: UPMSP 27 अप्रैल को 12:30 बजे जारी करेगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, upmsp.edu.in पर देख पाएंगे

UP Board की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board Result) 27 अप्रैल को 12:30 बजे जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म होने वाला है. यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result 2019) ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर जारी होगा. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट (UP Result 2019) इस वेबसाइट के अलावा upresults.nic.in पर भी चेक कर पाएंगे. स्टूडेंट्स को अपना रिजल्ट (UP Board 10th & 12th Result) चेक करने के लिए रोल नंबर सबमिट करना होगा. इसके अलावा स्टूडेंट्स बिना इंटरनेट के भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. बस स्टूडेंट्स UP10 रोल नंबर लिखें और इसके बाद इसे 56263 पर भेज दें. ऐसे ही 12वीं के स्टूडेंट्स UP12 रोल नंबर लिखें और 56263 पर भेज दें. बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी को शुरू होकर 2 मार्च को समाप्त हुई थी. इस साल प्रदेश के 8,354 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित की गई थी. इस साल परीक्षा के लिए 58,06,922 छात्र-छात्राएं पंजीकृत थे.



UP Board Result 2019 कब करना है चेक?



स्टूडेंट्स का रिजल्ट 27 अप्रैल को जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट 12:30 बजे चेक कर पाएंगे.

UP Board Result 2019 कहां करना है चेक?

स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट नीचे दी गई वेबसाइट्स पर चेक कर पाएंगे.

1. upmsp.edu.in

2. upresults.nic.in

3. results.nic.in

UP Board Result 2019 कैसे करना है चेक?

- स्टूडेंट्स ऊपर दी गई किसी एक वेबसाइट को ओपन करें.

- वेबसाइट पर दिए गए रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना रोल नंबर सबमिट करें.

- अब आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं.

