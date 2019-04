UP Board Result 2019 Live Updates: 27 अप्रैल को 12:30 बजे आएगा रिजल्ट, बोर्ड ने की घोषणा

UP Board Result 2019 27 अप्रैल को 12:30 बजे जारी कर दिया जाएगा. यूपी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने NDTV को बताया, ''यूपी बोर्ड रिजल्ट की तारीख (UP Board Result Date) तय हो गई है. यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 27 अप्रैल को 12:30 बजे जारी होगा.'' यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स रिजल्ट (UP Board 10th Result) से संबंधित हर जानकारी के लिए NDTV Khabar के साथ जुड़े रहें. हम आपको सबसे पहले हर अपडेट देने का प्रयास करेंगे. यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स लंबे समय से रिजल्ट (UP Board Result 2019 Class 10) का इंतजार कर रहे हैं. यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट upmsp.edu.in पर जारी किया जाएगा. स्टूडेंट्स इस वेबसाइट के अलावा upresults.nic.in, upmspresults.up.nic.in और results.gov.in पर भी अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे. आपको बता दें कि रिजल्ट चेक करने के लिए रोल नंबर की जरूरत होगी, ऐसे में अपना रोल नंबर कहीं लिख कर रख लें. पिछले साल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट 29 अप्रैल को जारी हुआ था.

UP Board Result 2019 Live Updates:

12:19 pm: बता दें, हाईस्कूल में इस बार करीब 32 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वहीं इंटरमीडिएट के लिए 26 लाख स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था.

11:45 am: यूपी बोर्ड रिजल्ट 2019 27 अप्रैल को 12:30 बजे जारी किया जाएगा.

UP Board Result 2019 Date Live Updates: 27 अप्रैल को 12:30 बजे आएगा रिजल्ट, बोर्ड ने की आधिकारिक घोषणा

UP Board 10th, 12th Result इन वेबसाइट्स पर कर पाएंगे चेक

upmsp.edu.in

upresults.nic.in

upmspresults.up.nic.in

results.gov.in

11:25 am: UP Board Result Date घोषित होते ही हम आपको सबसे पहले इसकी जानकारी देंगे. यूपी बोर्ड रिजल्ट से संबंधित हर जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें.

UP Board Result 2019: UPMSP 27 अप्रैल को 12:30 बजे जारी करेगा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट, upmsp.edu.in पर देख पाएंगे

11:15 am: अब से थोड़ी देर बाद रिजल्ट की तारीख की घोषणा कर दी जाएगी.