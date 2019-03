UP Board Result: जानिए कब जारी होगा यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट

UP Board 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल में जारी करेगा.

खास बातें यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट अप्रैल में जारी किया जाएगा. यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हुई थी. बोर्ड की परीक्षाएं 2 मार्च को समाप्त हुई थी.

यूपी बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board Result) अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा. 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का रिजल्ट (UP Board 10th & 12th Result) 20 अप्रैल से पहले जारी किया जा सकता है. राज्य के अधिकतर जिलों में मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कई जिलों में मूल्यांकन का काम चल रहा है. बोर्ड (UP Board) की ओर से सभी जिला निरीक्षकों (DIOS) को निर्देश जारी किया गया है जिसमें 25 मार्च तक दोनों कक्षाओं की परीक्षाओं की पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सुनिश्चित करने को कहा गया है. बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 7 फरवरी से शुरू हुई थी. 10वीं की परीक्षा कुल 14 दिनों में पूरी होकर 28 फरवरी 2019 को खत्म हो गई थी.

जबकि 12वीं की परीक्षा कुल 16 दिनों में पूरी होकर 2 मार्च को खत्म हुई थी. 10वीं की परीक्षा के लिए 31,95,603 स्टूडेंट्स ने पंजीकरण किया था, वहीं 12वीं की परीक्षा के लिए 26,11,319 स्टूडेंट्स ने पंजीकरण किया था. बोर्ड की परीक्षाओं के लिए कुल 8,354 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे और नकलविहीन परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्र सीसीटीवी कैमरे लगे थे.



आपको बता दें कि पिछले साल यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट (UP Board 12th Result) 29 अप्रैल 2018 को जारी किया गया था. पिछले साल कक्षा 10 में 75.16 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए थे. जहां लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 78.81 था, वहीं लड़कों का उत्तीर्ण प्रतिशत 72.27 था.



