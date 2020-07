West Bengal 12th Result 2020 Declared: पश्चिम बंगाल 12वीं बोर्ड में 90.13 फीसदी स्टूडेंट्स हुए पास, नहीं आएगी मेरिट लिस्ट

साइंस स्ट्रीम में पास हुए सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स

इस साल साइंस स्ट्रीम में 98.83% छात्र पास हुए हैं. कॉमर्स स्ट्रीम का पास प्रतिशत 92.22% है और आर्ट्स में 88.74% स्टूडेंट्स पास हुए हैं.

स्टूडेंट्स अपना 12वीं क्लास का रिजल्ट WBCHSE की आधिकारिक वेबसाइट wbresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे. रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को अपने रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो इस साल पश्चिम बंगाल 12वीं क्लास की परीक्षा (West Bengal 12th Result 2020) में करीब 8 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. इस साल कोरोनावायरस महामारी की वजह से रिजल्ट देर से जारी किया गया है.

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छात्रों को दी शुभकामनाएं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, "उचो मधयमिक (हायर सेकेंडरी) परिणाम जारी हो गए हैं. छात्र अपने जीवन में एक और कदम आगे बढ़ रहे हैं. सभी स्टूडेंट्स के साथ उनके प्रिंसिपल, शिक्षकों और माता-पिता को बधाई. भविष्य आपका इंतजार कर रहा है."

Uchcho Madhyamik (Higher Secondary) results are out. Students are taking another step forward in their beautiful lives. Congratulations to them all, along with their principals, teachers and parents. The future is waiting for you.