दिल्ली में कल से केजरीवाल सरकार बेचेगी 23.90 रुपये किलो प्याज, खरीददारी की लिमिट तय

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली में कल से सरकार प्याज बेचेगी. दिल्ली सरकार की ओर से बेची जाने वाली प्याज 23.90 रुपये प्रति किलोग्राम मिलेगी. एक व्यक्ति 5 किलोग्राम तक प्याज खरीद सकेगा. सरकार प्याज 400 राशन दुकानों, 70 मोबाइल वैनों के जरिए बेचेगी. दिल्ली के बाजारों में इन दिनों रिटेल में प्याज 60 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रही है. दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार से एक लाख किलोग्राम प्याज खरीदी है. सरकार की योजना फिलहाल पांच दिन के लिए है. हालांकि जब तक दाम स्थिर नहीं हों जाते तब तक सरकार प्याज बेचेगी. सरकार हर FPS या बेचने वाले को चार रुपये किलो कमीशन देगी.

दिल्ली सरकार ने आसमान छूती प्याज की कीमत से परेशान राजधानी वासियों को राहत देने के लिए इस सप्ताह के शुरू में ही तैयारी कर ली थी. दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 23 सितंबर को कहा था कि जल्द ही सरकार लोगों को सस्ती प्याज उपलब्ध कराएगी. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा था कि सरकार प्याज खरीद रही है. दस दिन में इस प्याज की बिक्री शुरू होने की उम्मीद है. इस प्याज की कीमत 24 रुपये किलो होगी. सरकार प्याज सभी राशन की दुकानों और मोबाइल वैन के जरिए बेचेगी.

