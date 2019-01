तेज गेंदबाज पैट कमिंस (Pat Cummins) के करियर की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन की बदौलत ऑस्‍ट्रेलिया (Australia vs Sri Lanka) ने श्रीलंका के खिलाफ डे-नाइट टेस्‍ट मैच पारी के अंतर से जीत लिया है. ऑस्‍ट्रेलियाई टीम ने पहले टेस्‍ट (1st Test) मैच के तीसरे ही दिन एक पारी और 40 रन से जीत हासिल करते हुए सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. पहली पारी में 179 रन से पिछड़ने के बाद श्रीलंका की टीम दूसरी पारी में भी कमिंस (23 रन पर छह विकेट) की तूफानी गेंदबाजी के सामने 50. 5 ओवर में 139 रन पर ढेर हो गई. कमिंस के अलावा जे. रिचर्डसन ने 19 रन देकर दो विकेट लिए जबकि नाथन लियोन ने 17 रन देकर एक विकेट चटकाया.

Pat Cummins is the Domain Player of the Match for his 10 wickets in the Test!



Watch his six wickets from the second innings here: https://t.co/Ukd9DHM3SY#AUSvSLpic.twitter.com/5qULszS5CQ