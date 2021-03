'मैन ऑफ द मैच' बनने पर क्रिकेटर को मिला 5 लीटर पेट्रोल, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर फैन्स लगातार कमेंट भी कर रहे हैं. यहां तक कि क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले भी इस खबर को जानकर हैरानी में पड़ गए हैं और ट्विटर पर इसे पोस्ट भी किया है. उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, 'भोपाल में एक टूर्नामेंट के बारे में पढ़ा, जहां मैच में खिलाड़ी को 5 लीटर पेट्रोल मिला. अब यहाँ यह उपयोगी पुरस्कार है.' बता दें कि मध्यप्रदेश के कई इलाकों में पेट्रोल 100 रुपये के पार है, वहीं साधारण पेट्रोल की कीमत 98 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है.

Mom in bhopal cricket tournament gets awarded 5 litres petrol Truly most expensive award Nowdays pic.twitter.com/GIwaY8st2T

Been reading about a tournament in Bhopal where the player of the match got 5 litres of petrol. Now here's a useful prize!https://t.co/eyfiUqrR2y