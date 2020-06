राशिद खान की मां का निधन, Tweet कर क्रिकेटर ने कहा- 'मुझे विश्वास नहीं हो रहा..'

अफगानिस्तान के दिग्गज स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan) की मां का निधन हो गया है. राशिद ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है. दिग्गज स्पिनर ने अपने ट्वीट में अपनी मां को याद किया और लिखा है कि आप अब मेरे साथ नहीं हो, मैं आपको हमेशा मिस करूंगा. राशिद खान के इस ट्वीट के बाद क्रिकेटरों उन्हें सांत्वना देते हुए ट्वीट किए हैं. राशिद ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, मां आप मेरा घर थे, मेरा पास घर नहीं था लेकिन आप थे. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि अब आप मेरे साथ नहीं हैं. मैं आपको हमेशा मिस करूंगा. 'रेस्ट इन पीस'.. राशिद के ट्वीट पर पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद और मोहम्मद आमिर ने ट्वीट कर उनको सांत्वना दी है.



My heartfelt condolences brother.

Lots of prayers for the departed soul, I know it can't compensate your loss but that's what she needs the most now.

May she rest in eternal peace, Ameen.