अमिताभ बच्चन कोरोना पॉजिटिव, शोएब अख्तर ने दिया अपना रिएक्शन, बोले- 'पाकिस्तान में भी आपके लिए..'

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. दिग्गज अभिनेता के कोरोना संक्रमित (Coronavirus) होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनके जल्द ठीक होने की कामना करते हुए ट्वीट कर रहे हैं. भारतीय क्रिकेटरों और पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने भी अमिताभ बच्चन के जल्द स्वस्थ होने को लेकर ट्वीट किया. रहाणे से लेकर पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने ट्वीट कर अमित जी के स्वास्थ को लेकर बात की और उनके जल्द से जल्द ठीक होने की बात की. बता दें कि खुद अमिताभ बच्चन ने ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की बात की थी. कोरोना से पॉजिटिव होने के बाद बॉलीवुड के महानायक को मुंबई के नानावटी अस्पताल (Nanavati Hospital) में भर्ती कराया गया है. अमिताभ बच्चन के साथ-साथ बेटे अभिषेक बच्चन भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं. वहीं, एश्वर्या राय और जया बच्चा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है. बता दें कि भारत के पूर्व क्रिकेटर चेतन शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हैं.

Get well soon Amit ji. Prayers for a speedy recovery from all your fans across the border.