सचिन तेंदुलकर ने गेंदबाजी से बनाया है अनोखा रिकॉर्ड, शोएब अख्तर, इमरान खान और डेल स्टेन भी नहीं कर पाए ऐसा

इसके अलावा तेंदुलकर वनडे में आखिरी ओवर में 6 या उससे कम रन देकर अपनी टीम की जीत दिलाने वाले इकलौते गेंदबाज हैं. सचिन ने यह कारनामा अपने करियर में दो दफा किया है. 1993 में सचिन ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे मैच में आखिरी ओवर में गेंदबाजी की और केवल 3 रन दिए, भारत यह मैच 3 रनों से जीता था. आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 6 रनों की दरकार थी. इसके अलावा 1997 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे मैच में सचिन ने आखिरी ओवर में गेंदबाजी की और पहले ही गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के आखिरी बल्लेबाज को आउट कर भारत को मैच जीता दिया था.

वनडे में सचिन ने अख्तर, इमरान खान और डेल स्टेन से ज्यादा गेंदें फेंकी

इन रिकॉर्डों के अलावा सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने वनडे क्रिकेट (ODIs Cricket) में पाकिस्तान के दिग्गज शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar), इमरान खान (Imran Khan) और दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) से ज्यादा गेंद फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है. वनडे करियर में सचिन ने कुल 8054 गेंद फेंकी हैं और कुल 154 विकेट लेने में सफल रहे हैं. बात करें शोएब अख्तर की तो उन्होंने वनडे में 7764 गेंद फेंकी और 394 विकेट लेने में सफल रहे. इसके अलावा इमरान खान ने अपने वनडे करियर में 7461 गेंद फेंकी और 182 विकेट लेने में सफल रहे. वहीं, दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज तेज गेंदबाज डेल स्टेल ने अपने वनडे करियर में कुल 6256 गेंदें फेंकी है और 196 विकेट लेने में सफल रहे. ऐसे में सचिन ने वनडे क्रिकेट में इन गेंदबाजों से ज्यादा गेंदें फेंकी और एक शानदार गेंदबाज के तौर पर खुद को स्थापित भी किया.

