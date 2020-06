दुनिया का वह गेंदबाज जिसके सामने तेंदुलकर ने घुटने टेक दिए, आज चलाता है दुकान

प्राइस जिम्बाब्वे की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. प्राइस के नाम 80 टेस्ट विकेट दर्ज है. रे प्राइस से ज्यादा हीथ स्ट्रीक (Heath Streak) ने टेस्ट में जिम्बाब्वे की ओर से विकेट लिए. Heath Streak ने अपने टेस्ट करियर में 216 विकेट लिए हैं. रे प्राइस (Ray Price) ने वनडे में भी कमाल की गेंदबाजी की और 102 मैचों में 100 विकेट लेने में सफल रहे.

सचिन तेंदुलकर को बनाया अपना 'बन्नी' (Sachin Tendulkar as his bunny)

साल 2002 में जिम्बाब्वे भारत के दौरे पर आई थी, उस दौरान रे प्राइस (Ray Price) ने अपनी गेंदबाजी से कमाल किया और भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को लगातार अपना शिकार बनाया. भारत और जिम्बाब्वे के बीच टेस्ट सीरीज के दौरान प्राइस ने तेंदुलकर को 3 दफा आउट कर अपने करियर का सबसे यादगार परफॉर्मेंस दिया. एक इंटरव्यू में प्राइस ने कहा कि, जब भारत दौरे पर वो आए थे और दिल्ली टेस्ट मैच के वक्त चिड़ियाघर घूमने गए तो वहां हाथी की देखभाल करने वाले एक शख्स ने मुझे पहचान लिया और कहा कि, मेरा बेटा भी बायें हाथ का स्पिनर है और आप उसके हीरो हो. वह पल मेरे जीवन का सबसे यादगार पल था.

आईपीएल में मुंबई इंडियंस में चुने गए

आईपीएल 2011 (IPL) में रे प्राइस (Ray Price) मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की टीम का हिस्सा रहे थे. हालांकि ऑक्शन में उन्हें किसी फेंचाइजी ने नहीं खरीदा लेकिन बाद में जब क्रिकेटर मोइसेस हेंरीक्वेस (Moises Henriques) चोटिल हुए तो मुंबई इंडियंस (MI) ने अपने टीम में उन्हें शामिल किया था. इसी दौरान प्राइस एक बार फिर तेंदुलकर से मिले, लेकिन इस बार दोनों दोस्त के हैसियत से. आईपीएल के दौरान रे प्राइस (Ray Price) तेंदुलकर के घर पर डिनर के लिए भी गए थे.

Ray Price 's bowling figure in 1st ODI (Vs Ireland, 2008) 10-5-7-0.



Price given only 7 runs while completing quota of 10 overs.



This spell ranked at No.5 in Most Economical spell in ODI Cricket



(Minimum 10 overs bowled )



Happy Birthday Ray Price pic.twitter.com/DAFZ6bKW5r