अशोक डिंडा ने क्रिकेट को कहा अलविदा, भारत के लिए 13 वनडे और 9 टी-20 मैच खेले

भारतीय तेज गेंदबाज अशोक डिंडा (Ashok Dinda) ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. डिंडा ने भारत के लिए 13 वनडे और 9 टी-20 मैच खेले. उन्होंने इस दौरान 12 और 17 विकेट लेने में सफल रहे. वहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डिंडा के नाम 116 मैचों में 420 विकेट लेने का कमाल किया है. डिंडा ने अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट ज्यादातर बंगाल की ओर से खेला. डिंडा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 में गोवा की ओर से खेलते हुए दिखे थे.

Congratulations on an incredible career. One of the finest pacers to come out of Bengal. Very very underrated! @dindaashoke

Enjoy the next innings of your life!

.#DindaRetires#AshokeDinda#happyretirementpic.twitter.com/LICgMbubEJ