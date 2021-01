Aus vs Ind 4Th Test: इस वजह से वॉशिंगटन सुंदर ने नहीं देखा अपने छक्के को, VIDEO हुआ वायरल

यह भी पढ़ें: पिता के निधन से टूटे हार्दिक पंड्या, सोशल मीडिया पर लिखा इमोशनल पोस्ट...

दरअसल नॉथन लॉयन की फ्लाइटेड गेंद पर वॉशिंगटन ने मिडविकेट के ऊपर से छक्का जड़ा, तो उन्होंने गेंद की तरफ देखा तक नहीं और वह सिर्फ गेंद की पिच (जहां गेंद टप्पा खायी) को ही निहारते रहे. और जब गेंद स्टैंड में जाकर गिरी, तभी वॉशिंगटन ने अपने शॉट को देखा. और यह बताता है कि सुंदर अपने शॉट को लेकर कितने ज्यादा विश्वस्त थे. लेकिन क्रिकेट तकनीक के हिसाब से यह अलग ही वजह है. साथ ही, यह अंदाज यह भी बताता है कि वह अपनी बैटिंग पर कितना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर रहे थे.

Washington Sundar's head position while hitting Nathan Lyon for a SIX. Just reflects his confidence now and how much he's loving to take on the Aussie bowlers. pic.twitter.com/v5aHiLGlSd