Aus vs Ind: पोंटिंग के बाद अब इयान चैपल ने दागा शब्द बाण, टीम विराट के बारे में बोले कि....

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज शुरू होने में अभी कई दिन हैं, लेकिन कंगारू पूर्व क्रिकेटरों से साइक्लॉजिकल तीर चलाने शुरू कर दिए हैं. कुछ दिन पहले ही रिकी पोंटिंग ने शब्दबाण दागे थे और अब हमेशा ही तरह ही पूर्व कप्तान इयान चैपल (Ian Chappell) भी सामने आ गए हैं. इयान चैपल का मानना है कि अगले महीने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले टेस्ट के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) के लौटने से प्रतिद्वंद्वी टीम के लाइन-अप में ‘बड़ी कमी' आएगी जिससे चयन दुविधा पैदा होगी, लेकिन सीरीज किस दिशा में जायेगी, अंत में फैसला इससे ही होगा. कोहली एडीलेड में 17 से 21 दिसंबर तक खेले जाने वाले पहले टेस्ट के बाद अपने पहले बच्चे के जन्म के लिये लौट जायेंगे. 77 वर्ष के चैपल को लगता है कि युवा भारतीय बल्लेबाजों के लिये अपना कौशल दिखाने का यह बेहतरीन मौका होगा.

The wait is over. @cheteshwar1 is back in the nets and is back to doing what he loves the most. Bowlers be prepared for a long workout. #TeamIndiapic.twitter.com/uAKEBE9PQf