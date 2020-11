Aus vs Ind: शमी ने बताया कि कैसे आईपीएल प्रदर्शन ने उन्हें पूरी तरह दबावमुक्त बना दिया

भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में शानदार प्रदर्शन के बाद अच्छी लय में हैं, जिससे वह बिना किसी दबाव के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी टेस्ट श्रृंखला के लिये तैयारी कर पाये. शमी का यह आईपीएल सत्र सर्वश्रेष्ठ रहा जिसमें उन्होंने किंग्स इलेवन पंजाब के लिये 20 विकेट चटकाये जिसमें मुंबई इंडियंस के खिलाफ ‘डबल सुपर ओवर' मैच में पांच रन का शानदार बचाव करना भी शामिल रहा. शमी ने शनिवार को बीसीसीआई डॉट टीवी से कहा, ‘आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब के लिये मेरे प्रदर्शन ने मुझे काफी आत्मविश्वास दिया और मुझे सही स्थिति में पहुंचा दिया.'शमी को लगता है कि आईपीएल में अच्छे प्रदर्शन ने उन पर से दबाव हटा दिया.

The master and his apprentice



When @MdShami11 and Siraj bowled in tandem at #TeamIndia's nets. Fast and accurate! pic.twitter.com/kt624gXp6V