Aus vs Ind: सोशल मीडिया पर सिराज को सांत्वना देने उमड़ा फैंस का समूह, लगातार दे रहे हैं संवेदनाएं

मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) के पिता को फेफड़ों से संबंधित बीमारी थी और पिछले कई दिनों से अस्तपताल में भर्ती थे. पिछले दिनों आईपीएल में जब केकेआर के खिलाफ सिराज ने मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता था, तो उससे एक रात पहले ही मोहम्मद गौस को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. बहरहाल, यह बड़ा गम हमेशा ही सिराज (Mohammed Siraj) के साथ बना ही रहेगा कि वह पिता के आखिरी समय में न उनके साथ ही रहे और ही अंतिम क्रिया में हिस्सा ले सके. उनके इस भाव को सोशल मीडिया पर प्रशंसकों ने सहज ही समझा है और वे इस सीमर के प्रति संवेदनाएं लगातार भेज रहे हैं.

Our deep condolences from all Kalyan babu devotee's #MohammedSirajpic.twitter.com/cxwt12dvuN — GajjalakonadaNagu (@gajjalakonada) November 21, 2020

#MohammedSiraj the first step of progress opened the door of trouble. #siraj this is what happened. He went abroad to play an international match and his father died and #siraj lost them.i pray to have courage in upcoming match.the match performance well. pic.twitter.com/uCm1lczjF8 — Iam.tanish (@Iamtanish2) November 21, 2020

Heartfelt #condolences to #MohammedSiraj and family. May God give him strength to overcome the loss



Siraj, stay strong. You fulfilled his dream and he is proud of you. pic.twitter.com/LghNeEyySJ — हरिओम घुसिंगा (@hariom_thekra) November 21, 2020

Mohammad Siraj's father passed away

You have already made him proud. Stay strong Siraj bhai #MohammedSirajpic.twitter.com/PGjs4bdRoy — Ishak Khan (@IshakKh38844807) November 21, 2020

