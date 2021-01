Aus Vs Ind: सिडनी टेस्ट को भारतीय टीम ने कराया ड्रा, तो रिकी पोंटिंग हुए हैरान, अब कही ऐसी बात

Aus Vs Ind: पिच से छेड़खानी करते पकड़े गए स्टीव स्मिथ, फैंस का फूटा गुस्सा..देखें Video

Loved the fight and determination of India all day today. Starting with Pant and Pujara, and then for Vihari and Ashwin to withstand Australia and look largely in control for most of the day was very impressive. Can't wait for Brisbane now. #AUSvIND

बता दें कि पोंटिंग ने चौथे दिन के खेल खत्म होने के बाद कहा था कि भारतीय टीम दूसरी पारी में 200 रन तक भी नहीं पहुंच पाएगी. रिकी पोंटिंग के द्वारा कही बात को लेकर लोग उन्हें ट्रोल भी करने लगे थे. बता दें कि भारत ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 334 रन बनाए और मैच को ड्रा कर दिया.

So much for the prediction of India scoring under 200, this pitch hasn't deteriorated anywhere near what I was expecting. Like the way Rishabh Pant's playing, it's the perfect approach to take in these conditions. And now it's game on #AUSvIND