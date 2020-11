Aus vs Ind ODI: वनडे सीरीज में धवन का जोड़ीदार बनने के लिए इन दो ओपनरों के बीच है मुकाबला

भारतीय टीम प्रबंधन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला की बेहतर शुरूआत के लिए आदर्श संयोजन पर विचार कर रही है, जिसमें सलामी बल्लेबाज शिखर धवन के जोड़ीदार के लिए मयंक अग्रवाल और शुबमन गिल के बीच मुकाबला होगा. भारतीय टीम 27 नवंबर से शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के लिए पिछले एक सप्ताह से अभ्यास कर रही है. टीम का मुख्य मकसद हालांकि बार्डर-गावस्कर ट्राफी (टेस्ट श्रृंखला) को अपने पास बरकरार रखना है. सीमित ओवरों की श्रृखला में बेहतर प्रदर्शन से टीम का हौसला जरूर बढ़ेगा. कप्तान विराट कोहली की कोशिश 50 ओवर के मैच के लिए सही संयोजन बनाने पर होगी. अगले एक साल के क्रिकेट कार्यक्रम को देखे तो विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप और टी20 विश्व कप के कारण एकदिवसीय श्रृंखला का महत्व हालांकि ज्यादा नहीं है. भारतीय टीम इससे पहले न्यूजीलैंड में एकदिवसीय श्रृंखला में बुरी तरह 3-0 से हार गयी थी.

