Aus vs Ind: भारतीय कोच रवि शास्त्री ने दी रोहित और ईशांत को वॉर्निंग कि अगर दोनों नहीं पहुंचे, तो...

टीम इंडिया (Team India) के कोच रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने टेस्ट टीम में फिर से शामिल किए गए रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और ईशांत शर्मा (Ishant Sharma) के लिए साफ तौर पर वॉर्निंग जारी कर दी है. ये दोनों ही खिलाड़ी पिछले काफी समय से चोटिल हैं और बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में खुद को पूरी तरह से फिट करने के लिए पसीना बहा रहा हैं. पर अब कोच रवि शास्त्री ने साफ कह दिया है कि अगर ये दोनों खिलाड़ी हफ्ते भर के भीतर ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुंचते, तो उनके लिए टेस्ट सीरीज में खेलना मुश्किल होगा.

Ravi Shastri (in ABC Sport) said "Virat Kohli is the driving force of this Indian Test team, If you have seen were this Test team had gone in last 5-6 years there is no doubt in anyone's mind" . pic.twitter.com/U28fpfH5I5