Aus vs Ind: टेस्ट सीरीज से पहले रोहित शर्मा ने टीम मैनेजमेंट के सामने रखा यह विकल्प

पिछले दिनों विवादित चोट के कारण काफी चर्चा में रहे टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज और फिलहाल खुद को पूरी तरह से फिट करने में जुटे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने करीब एक महीने बाद शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले मैनेजमेंट के सामने विकल्प रख दिया है. रोहित शर्मा ने टेस्ट सलामी बल्लेबाज के तौर पर अपनी भूमिका का लुत्फ उठाया है लेकिन आस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी टेस्ट श्रृंखला में वह टीम प्रबंधन की मांग के अनुसार बल्लेबाजी क्रम में अपने स्थान को लेकर लचीला होने के लिये तैयार हैं. सीनियर बल्लेबाज के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के शुरूआती टेस्ट के बाद भारत लौटने के बाद टेस्ट उप-कप्तान अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा के साथ बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद है.

