Aus vs Ind: इन कड़े शब्दों का इस्तेमाल सिराज के लिए मेजबान दर्शकों ने किया, बीसीसीआई सूत्रों ने कहा

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के अधिकारी ने आरोप लगाया है कि भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को रविवार को तीसरे टेस्ट के दौरान आस्ट्रेलियाई दर्शकों के एक समूह ने नस्ली टिप्पणियां करते हुए बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया. इन दर्शकों को बाद में सिडनी क्रिकेट मैदान (एससीजी) से बाहर कर दिया गया. सिराज और टीम के उनके सीनियर साथी जसप्रीत बुमराह को शनिवार को भी नस्ली टिप्पणियों का सामना करना पड़ा था जिसकी शिकायत भारतीय टीम प्रबंधन ने औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के मैच रैफरी डेविड बून से की थी.

Shameful and Unacceptable act of racism by Aussies.. If you have abuse in front of @imVkohli#INDvAUS#Siraj#bumrahpic.twitter.com/tT26UV5AUQ