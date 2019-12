खास बातें ऑफ स्‍प‍िनर के तौर पर खेले हैं समरव‍िले समरविले ऑस्ट्रेलिया में ही पले-बढ़े हैं सीरीज के दोनों टेस्‍ट हार चुकी है न्‍यूजीलैंड

Australia vs New Zealand, 3rd Test: विल समरविले (Will Somerville) के सिडनी में खेलने के अनुभव को देखते हुए न्यूजीलैंड ने उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच (Australia vs New Zealand, 3rd Test)के लिये अपनी टीम में शामिल किया है. ऑफ स्पिनर समरविले ऑस्ट्रेलिया में पले-बढ़े हैं और वह न्यू साउथ वेल्स की तरफ से शैफील्ड शील्ड में खेलते रहे हैं. उन्हें शुक्रवार से सिडनी में होने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिये चोटिल तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की जगह लिया गया है. केन व‍िल‍ियमसन की कप्‍तानी वाली न्‍यूजीलैंड टीम सीरीज के शुरुआती दोनों टेस्‍ट हार चुकी है और उस पर ‘व्‍हाइटवाश' का खतरा मंडरा रहा है.

पर्थ में हुए पहले टेस्‍ट में ऑस्‍ट्रेल‍िया ने 296 रन से जीत हास‍िल की थी जबक‍ि मेलबर्न के दूसरे टेस्‍ट में कंगारू टीम ने 247 रन से जीत हास‍िल की थी. न्यूजीलैंड के कोच गैरी स्टीड ने कहा कि छह फीट चार इंच लंबे समरविले के लिये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) की परिस्थितियां अनुकूल होंगी. उन्होंने कहा, ‘यह सर्वविदित है कि एससीजी पिच ऑस्ट्रेलिया में स्पिनरों को मदद देने वाली मानी जाती है. विल ने न्यू साउथ वेल्स की तरफ से काफी क्रिकेट सिडनी में खेली है जिससे हमें आखिरी टेस्ट की तैयारियों में मदद मिलेगी. '

35 वर्ष के व‍िल‍ियम यानी व‍िल समरव‍िले अब तक तीन टेस्‍ट मैच खेले है. उन्‍होंने अपने टेस्‍ट कर‍ियर में अब तक 14 व‍िकेट हास‍िल क‍िए हैं, इस दौरान 75 रन देकर चार व‍िकेट उनका सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन रहा है. टेस्‍ट क्र‍िकेट में 32.50 के औसत से 65 रन भी समरव‍िले ने बनाए हैं. उनका सर्वोच्‍च स्‍कोर नाबाद 40 रन रहा है.

