भारत- दक्षिण अफ्रीका सीरीज के बाद ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड सीरीज को भी किया गया रद्द

Australia Vs New Zealand ODIs: भारत-दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के बाद कोरोना वायरस (coronavirus) के बढ़ते खतरे को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया में चल रहे न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज को भी रद्द कर दिया गया है.आपको बता दें कि कोरोना वायरस का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि पूरे वर्ल्ड में खेले जाने वाले सीरीज को रद्द करने के बारे में फैसला लिया जा रहा है. ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के अलावा इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने श्रीलंका दौरा भी रद्द करने का फैसला किया है. वहीं बात करें आईपीएल की तो इस टूर्नामेंट को 15 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है. ऐसे में इस पूरे महीने क्रिकेट फैन्स को क्रिकेट देखने नहीं मिलेगी. गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया- न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले वनडे मैच को खाली स्टेडियम में खेला गया था. यहां तक कि रणजी ट्रॉफी फाइनल के पांचवें दिन को भी बिना दर्शकों के बीच खाली स्टेडियम में खेला गया था.

JUST IN: The #AUSvNZ ODI series and Australia's upcoming tour of NZ have both been postponed. More to come. pic.twitter.com/19NCqj4OHF