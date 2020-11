बाबर आजम ने किया कमाल, PSL में ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज बने

ऑस्ट्रेलिया Vs भारत: T20, वनडे और टेस्ट मैचों का लाइव टेलीकास्ट, स्ट्रीमिंग कब और कहां पर होगा, पूरी डिटेल्स

This is for you Deano - the first final for #KarachiKings! #GoneButNeverForgotten#DoItForDeanopic.twitter.com/bMZvm0hztJ