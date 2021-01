BBL 10: कैच लेते समय फील्डर ने अपनी आंखे कर ली बंद, बल्लेबाज को यकीन न हुआ...देखें Video

NZvPAK: केन विलियमसन का दोहरा शतक, एक साथ 14 दिग्गजों के रिकॉर्ड को तोड़ा

हुआ ये कि जैसे ही ग्रीन कैच लेने के लिए आगे बढ़े वैसे ही स्टेडियम में लगी लाइट से उनकी आँखें चौंधिया गई और उन्होंने कैच लेने के आखिरी समय में अपनी आंखें गेंद से हटा ली. क्रिस ग्रीन के आंख पर लाइट की तेज रोशनी आई जिसके कारण वो कैच नहीं ले पाए और गेंद सीमा रेखा के बाहर छक्के के लिए चली गई. बल्लेबाज डेलनी पवेलियन जाने के रास्ते में खड़े थे उन्हें भी यकीन न हुआ कि वो कैच आउट होने से बच गए.

The worst feeling, Chris Green loses it in the lights #BBL10pic.twitter.com/FQCeDTvOjp