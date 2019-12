Dale Steyn: सेंचुर‍ियन में खेले गए पहले टेस्‍ट में इंग्‍लैंड को हराकर दक्ष‍िण अफ्रीका ने अपने ल‍िए मुश्‍क‍िलों से भरे रहे वर्ष 2019 का शानदार अंदाज में समापन क‍िया. सेंचुर‍ियन टेस्‍ट इंग्‍लैंड ने 107 रनों के अंतर से जीता. इस जीत के बाद दक्ष‍िण अफ्रीकी टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज डेल स्टेन (Dale Steyn) ने ट्विटर पर दक्षिण अफ्रीकी टीम के तारीफों के पुल बांधे थे और कहा था कि यह देखकर अच्छा लग रहा है कि उनकी टीम शानदार वापसी के लिए तैयार है. उन्‍होंने इस जीत को महज घरेलू जीत करार देने वाले एक भारतीय फैन को आड़े हाथों लिया.दरअसल, स्‍टेन के ट्वीट पर कमेंट करते हुए एक भारतीय क्र‍िकेटप्रेमी ने ल‍िखा था कि दक्षिण अफ्रीका और स्टेन को इतना खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि यह महज एक घरेलू जीत है.

Well done to the Proteas!

Mark and Faf seem to have put together a team that looks hungry, has fight, but above all look menacing with real intent towards their skill.

All characteristics that I grew up with when I played under Smith and co.

Gr8 to see the boys back! #proteas