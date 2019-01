बॉल टैम्‍परिंग मामले (Ball-tampering scandal) में एक साल के प्रतिबंध का सामना कर रहे ऑस्‍ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वॉर्नर (David Warner) की पत्नी ने खुलासा किया है कि वह गर्भवती हैं. इससे पहले साल के शुरू में वॉर्नर के बॉल टैम्‍परिंग मामले में फंसने के बाद उनका गर्भपात हो गया था. कैंडाइस वॉर्नर ने सोमवार की शाम को ट्विटर पर यह घोषणा की और इस तरह से परेशानियों से भरे 2018 का अंत सुखद समाचार से किया. उन्होंने अपने पोस्‍ट में लिखा, ‘हम उन सभी के आभारी हैं जिन्होंने इस वर्ष हमारे प्रति प्यार और सहयोग बनाए रखा. हम बेहद खुशी के साथ यह खबर आप तक साझा करना चाहते हैं कि वर्ष 2019 में चार सदस्यों के हमारे परिवार में पांचवां सदस्य आएगा.'

Being together has made us into the family we are today. We are so grateful for all the love and support everyone has shown us this year. It is with a full heart that we would like to share with you that in 2019 our family of 4 will become a family of 5. Happy new year. X pic.twitter.com/pE3EAmR611