DC vs CSK: स्टार एथलीट योहान ब्लेक ने एमएस धोनी के इस फैसले को हालिया सबसे खराब करार दिया

संभवत: सभी की पसंद कैरेबियाई स्टार ड्वेन ब्रावो थे लेकिन ब्लेक को यह जानकारी नहीं थी कि डेथ ओवर की गेंदबाजी का यह विशेषज्ञ चोटिल होने के कारण अंतिम ओवर फेंकने के लिए मैदान में नहीं आ सका. ब्लेक ने ट्विटर पर पोस्ट वीडियो में पूछा, ‘मुझे लगता है कि लंबे समय में यह धोनी का सबसे बदतर फैसला है. धोनी, अंतिम ओवर जडेजा से कराना खराब फैसला था. ब्रावो को क्या हुआ था?'विश्व चैंपियनशिप की 100 मीट. दौड़ के सबसे कम उम्र के चैंपियन ब्लेक ने ट्वीट किया, ‘खराब, बेहद खराब पसंद महेंद्र सिंह धोनी. आप बायें हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ जडेजा से गेंदबाजीं नहीं करा सकते.'

ब्लेक को हालांकि बाद में अहसास हुआ कि ब्रावो चोटिल थे. वेस्टइंडीज के इस आलराउंडर को ग्रोइन में चोट लगी और वह कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ब्लेक अंतिम ओवर जडेजा से कराने के पक्ष में नहीं थे. ब्लेक ने कहा, ‘मुझे पता चला कि ब्रावो चोटिल था लेकिन मैं फिर भी जडेजा को गेंद नहीं दूंगा जबकि मैदान पर शेन वॉटसन मौजूद है.

Ok everyone I get that Bravo was injured but I still wouldn't have bowled Jadeja when you have Shane Watson on the field that can bowl a heavy ball.