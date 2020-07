दुनिया की खूबसूरत महिला क्रिकेटर Ellyse Perry पति से हुईं अलग, लोगों ने ऐसे किया रिएक्ट

Ellyse Perry: दुनिया की सबसे मशहूर और खूबसूरत महिला क्रिकेटर एलिसा पेरी (Ellyse Perry) की शादी टूट गई है. एलिसा पेरी (Ellyse Perry) ने पति मैट टोमुआ से अलग होने का फैसला किया है. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर ने साल 2015 में मैट टोमुआ के साथ शादी रचाई थी. मैट टोमुआ (Matt Toomua) और महिला क्रिकेटर एलिसा पेरी ने रविवार को जॉइंट बयान जारी करके कहा कि वो दोनों इज्जत के के साथ एक दूसरे से अलग होने का फैसला किया है. गौरतलब है कि साल 2013 से दोनों कपल एक साथ था, पहली बार मैट और पेरी की मुलाकात 2013 में हुई थी. दोनों 2013 को जॉन एल्स मेडल अवॉर्ड में एक साथ पहुंचे थे. दोनों का अफेयर एक साल तक रहा था और आखिरकार 2015 में एलिसा पेरी (Ellyse Perry) ने मैट से शादी कर ली थी.

Bad news from Australia, Ellyse Perry and Matt Toomua have decided to part ways after being married in 2015.