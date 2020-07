ENG vs WI 1st Test: वेस्टइंडीज के सामने इंग्लैंड ने रखा 200 रनों का टारगेट, गेब्रियाल ने चटकाए 5 विकेट

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज (England Vs West Indies 1st Test Day 5) के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच में इंग्लैंड दूसरी पारी में पांचवें दिन 313 रन बनाकर आउट हो गई. ऐसे में वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए इंग्लैंड ने 200 रनों का लक्ष्य रखा है. वहीं, इस समय वेस्टइंडीज की दूसरी पारी लड़खड़ा गई है और 3 विकेट केवल 27 रन के अंदर गिए गए हैं. पांचवें दिन का पहला सत्र चल रहा है और ये खबर लिखे जाने तक 13 ओवर में वेस्टइंडीज के 3 विकेट 28 रन पर गिरे हैं. इससे पहले वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शेनन गेब्रियाल (Shannon Gabriel) ने 5 विकेट चटकाए तो वहीं चेस को 2 विकेट मिला. इसके अलावा अल्जारी जोसेफ के खाते में भी 2 विकेट आए. कप्तान होल्डन ने 1 विकेट अपने नाम करने में सफलता पाई. इंग्लैंड की दूसरी पारी में सबसे ज्यादा रन जैक क्राउले 76 ने बनाए तो वहीं डोमिनिक सिब्ले ने 50 रनों का योगदार दिया. कप्तान बेन स्टोक्स 46 रन बनाकर आउट हुए. SCORE BOARD

Only two bowlers have bowled out six England players in a single Test since Sonny Ramadhin did so in 1950 - Ambrose, Trinidad, 1993-94; & Michael Holding, who hit the stumps 9 times in his 14-wkt haul at The Oval in 1976 (a record for any Test since the 1890s). #ENGvWI