ENG vs WI 1st Test: सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे खिलाड़ी, विकेट लेने के जश्न में कर रहे हैं बड़ी गलतियां..देखें Video

यहां तक कि क्रिकेट कमेंट्री करने वाले कमेंटेटर नासिर हुसैन ने भी कमेंट्री करते समय सोशल डिस्टेंसिंग की बात की थी. गौतरलब है कि पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीता था और पहली पारी में केवल 204 रन ही बना पाई थी. वेस्टइंडीज की ओर से कप्तान होल्डर ने 6 विकेट चटकाए थे. इसके बाद वेस्टइंडीज ने शानदार बल्लेबाजी पहली पारी में की और 318 रन बनाए. इंग्लैंड की ओर से सबसे ज्यादा विकेट बेन स्टोक्स ने झटके. स्टोक्सने 4 विकेट लिए तो वहीं एंडरसन के नाम 3 विकेट दर्ज हुए. तीसरे दिन के खेल खत्म तक इंग्लैंड की टीम ने दूसरी पारी में बिना कोई विकेट खोए 15 रन बना लिए थे. इंग्लैंड की टीम वेस्टइंडीज से पहली पारी के आधार पर अभी भी 99 रन पीछे है.

James Anderson likely to be charged by ICC for making body contact with his teammates. Anderson hugged one of his teammate after Roston Chase's wicket. This is going to real hard for players to adapt. pic.twitter.com/6AMGGe0AxK