10 हजार से ज्यादा रन, हजार से ज्यादा विकेट और 5 गेंद पर 4 विकेट लेने वाला यह क्रिकेटर बन गया मछली बेचने वाला

बता दें कि अपने करियर में क्रिस ओल्ड (Chris Old) ने 46 टेस्ट खेले और 143 विकेट लेने में सफल रहे तो वहीं 32 वनडे मैचों में कुल 45 विकेट लेने में सफल रहे. ओल्ड का फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर बेहद ही शानदार रहा है. उन्होंने 379 फर्स्ट क्लास मैचों में 1070 विकेट चटकाए तो वहीं 7756 रन बनानें में सफल रहे. बता दें कि भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिस ओल्ड तेज गेंदबाज के तौर पर सफल रहे लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बल्लेबाजी से भी कमाल करने में सफल रहे. ओल्ड ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 6 शतक और 27 अर्धशतक जमाने का कमाल किया है. इसके अलावा लिस्ट ए क्रिकेट में भी ओल्ड ने बल्ले से कमाल किया औऱ 314 मैचों में 3492 रन बनाए और साथ ही 418 विकेट झटके.

रिटायरमेंट के बाद क्रिस ओल्ड बन गए मछली बेचने वाले

बता दें कि क्रिस ओल्ड (Chris Old) ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 1981 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था. रिटायरमेंट के बाद ओल्ड कॉर्नवाल चले गए जहां इन्होंने मछली शॉप खोल लिया और वाइफ के साथ मछली बेचने का बिजनेस किया और बाद में चिप्स की दुकान भी खोली. बता दें इसके बाद अब ओल्ड सुपरमार्केट के स्टोर में काम करते हैं.

Retired English bowler, Chris Old, now runs fish & chips joint in his native England. And serves customers with his own hands too. Woah! — WannabeHumanist (@Ambeyvalley) May 25, 2012

Sad to hear Chris Old (former cricketer) had to close his fab fish restaurant in Cornwall and apparently went to work in a supermarket :( — Ross-Songwriter Official (@RossSongwriter) August 17, 2012

1981 हेडिग्ले टेस्ट में किया था कमाल

1981 में हेडिग्ले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिस ओल्ड अनसंग हीरो साबित हुए थे. इस मैच में इंगलैंड को 18 रनों से जीत मिली थी. ओल्ड ने इयान बॉथम (Ian Botham) के साथ मिलकर इंग्लैंड की दूसरी पारी में 9वें विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी की थी जिसके कारण इंग्लैंड की टीम मैच में वापसी कर पाने में सफल रही. ओल्ड ने 31 गेंद का सामना करते हुए 29 रन बनाए थे. बता दें कि इंग्लैंड की दूसरी पारी में बॉथम ने नाबाद 149 रन की पारी खेली थी और इंग्लैंड को हार से बचाया था. हालांकि यह टेस्ट मैच बॉथम के शतक के लिए याद किया जाता है लेकिन ओल्ड ने आखिरी समय में जिस तरह से इंग्लैंड की पारी को संभाला था उसने ही मैच का पासा पलट दिया था. जब ओल्ड बल्लेबाजी करने आए थे तो इंग्लैंड के पास केवल 25 रनों की बढ़त थी.

#OnThisDay in 1978, Chris Old took 7/50 against Pakistan at Edgbaston, including four wickets in five balls, something that has only happened on two other occasions in Test cricket!



Good omen for @EnglandCricket today?#ENGvPAKpic.twitter.com/Mlc94F9tl9 — ICC (@ICC) June 1, 2018

जब क्रिस ओल्ड ने 5 गेंद पर चटकाए 4 विकेट

टेस्ट क्रिकेट (Test Cricket) के इतिहास में अबतक केवल 3 ही गेंदबाज हैं जिन्होंने 5 गेंद के अंदर 4 विकेट लेने का कमाल किया है. इस लिस्ट में ओल्ड भी शामिल हैं. ओल्ड ने 1978 में बर्मिंघम मे पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच के दौरान 5 गेंद पर 4 विकेट लेने का कमाल किया था. वहीं इंग्लैंड के ही मौरिस अलोम (Maurice Allom) ने 1929-30 में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्चर्च टेस्ट में 5 गेंद पर 4 विकेट लिए थे. इसके अलावा पाकिस्तान के वसीम अकरम (Wasim Akram) ने 1990-91 में लाहौर टेस्ट मैच के दौरान वेस्टइंडीज के खिलाफ यह कारनामा किया था.

