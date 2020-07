MS Dhoni's Birthday: क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने शेयर किया धोनी के तूफानी छक्कों की झलक..देखें Video

MS Dhoni के बर्थडे पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (Cricket Australia) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें धोनी के द्वारा जमाए गए बेस्ट छक्के की झलक है. वीडियो को खूब पसंद भी किया जा रहा है. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने ट्वीटर पर वीडियो शेयर किया जिसके बाद यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. बता दें कि वनडे में धोनी (MS Dhoni) ने 229 छक्के जमाए हैं. वनडे में सबसे ज्यादा छक्का जमाने वाले धोनी दुनिया के पांचवें बल्लेबाज हैं. धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 91 मैच खेले हैं जिसमें 2,963 रन दर्ज है. धोनी (MS Dhoni) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 शतक भी जमाया है. इसके अलावा विकेटकीपर के तौर पर धोनी का परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी शानदार रहा है. धोनी ने 110 कैच और 38 स्टंपिंग करने में सपलता पाई है.

One of the biggest hitters we've ever seen!



MS Dhoni turns 39 today, and here are his best sixes in Australia! pic.twitter.com/AtBBFMib3F